Galtier - PSG : Surprise, un proche de Neymar relance tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Christophe Galtier au PSG reste incertain. L'obtention du onzième titre de champion de France, un record, ne suffira pas à faire oublier les éliminations contre le Bayern Munich en Ligue des champions et face à l'OM en Coupe de France. Plusieurs profils seraient ainsi étudiées pour le remplacer et Luis Enrique serait désormais le favori.

L'avenir de Christophe Galtier sera l'un des feuilletons des prochaines semaines. Et pour cause, bien que son contrat s'achève en 2024, le natif de Marseille n'est pas encore assuré de conserver son poste sur le banc du PSG. Il faut dire qu'alors que le club de la capitale avait réalisé une excellente première partie de saison, la Coupe du monde a clairement marqué un frein pour le PSG qui a enchaîné les déconvenues en 2023 à commencer par les éliminations en Ligue des champions et en Coupe de France, à chaque fois en huitième de finale. Et visiblement, le club parisien aurait une priorité.

PSG - Galtier : Le verdict est tombé ! https://t.co/Z6SlydrWzh pic.twitter.com/XyyUHcpKko — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Luis Enrique priorité du PSG pour remplacer Galtier ?

En effet, bien que plusieurs noms circulent, Le Parisien révèle que Luis Enrique est la nouvelle priorité du PSG pour remplacer Christophe Galtier. Une information confirmée par Goal . Il faut dire que le technicien espagnol possède des qualités qui plaident en sa faveur comme une expérience internationale et une identité de jeu bien marquée et portée vers l'offensive. L'ancien coach du FC Barcelone avait remporté la Ligue des champions avec Neymar et Lionel Messi avant d'être nommé sélectionneur de l'Espagne.

Les pistes se multiplient au PSG