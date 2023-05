Grande incertitude au PSG, le mercato peut basculer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Qui aura la main sur le mercato estival du PSG, et le dernier mot concernant l’avenir de Christophe Galtier ? Les versions divergent, et le flou persiste sur les personnes qui devront gérer les dossiers chauds de l’été, entre l’équipe de Luis Campos, conseiller sportif nommé l’été dernier, et les propriétaires qataris.

Nommé à la tête du secteur sportif du PSG l’été dernier, Luis Campos n’a pas convaincu par ses choix lors du mercato. Des erreurs qui ne vont pas condamner le Portugais comme vous l’a révélé le10sport.com, puisque le conseiller sportif du PSG va bien rester à son poste, lui qui dispose notamment d’une relation forte avec Kylian Mbappé. Cependant, sa marge de manœuvre pourrait être réduite.

PSG - Galtier : Le verdict est tombé ! https://t.co/Z6SlydrWzh pic.twitter.com/XyyUHcpKko — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Le clan Campos est sûr de lui

Des questions se posent en effet sur le pouvoir qu’aura Luis Campos sur le mercato, et l’importance de son avis sur la question de l’entraîneur. Dans l’entourage du Portugais, on assure qu’il conservera la main d’après L’Equipe . Cependant, d’autres personnes estiment au contraire que le Qatar va de nouveau s’impliquer dans les affaires du PSG, et plus particulièrement sur le sort réservé à Christophe Galtier.

Le Qatar à la baguette ?

Certains estiment en effet que les Qataris seront les seuls décideurs concernant Christophe Galtier. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’entraîneur français est toujours sur le point de poursuivre l’aventure avec le PSG, mais l’émir du Qatar a déjà pris tout le monde de court par le passé, et ce alors que les noms de José Mourinho, Thiago Motta et même Zinedine Zidane circulent toujours.