Benzema va toucher un énorme pactole, c’est validé

C’est désormais officiel, Karim Benzema va quitter le Real Madrid. L’attaquant français a disputé son dernier match avec le club merengue dimanche soir et pourrait ainsi rebondir en Arabie Saoudite. Un choix qui fait grandement parler. Néanmoins, Habib Beye estime que l’ancien Lyonnais a pris la bonne décision.

Dimanche à l'occasion de la réception de l'Athletic Bilbao, Karim Benzema a disputé son dernier match avec le Real Madrid. Il va s'engager avec Al Ittihad où il pourrait toucher 200M€ par an. Un choix financier qui fait effectivement parler, mais Habib Beye a tenu à défendre l'attaquant français.

Surprise, le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Benzema https://t.co/bxQctdNXsR pic.twitter.com/yimjXHw6Ep — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

«Personne au monde à la place de Benzema aurait refusé»

« Je pense qu'on irait tous là-bas. Il faut être honnête. Je pense qu'aucune personne au monde à la place de Karim Benzema aurait refusé. Il ne faut pas se poser la question de savoir si c'est bien ou mal, mais simplement saluer la légende du football français qu'il est », lâche l’ancien joueur de l’OM au micro de Canal+ avant de préciser son avis.

«Une proposition à 200M€, ici personne ne pourrait refuser cette offre-là»