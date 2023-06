Benzema lâche une bombe, le Real Madrid hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Dimanche, Karim Benzema a effectivement annoncé son départ du Real Madrid, 14 ans après son arrivée. L'attaquant français devrait rejoindre l'Arabie Saoudite où l'attend un immense salaire. De son côté, Carlo Ancelotti n'a pas caché sa surprise après l'annonce de son attaquant.

Ce qui n'était qu'une rumeur jusque-là est officiel depuis dimanche. Karim Benzema a effectivement annoncé son intention de quitter le Real Madrid à l'issue de la saison alors qu'il disposait d'une option lui permettant de prolonger d'une saison grâce à l'obtention de son Ballon d'Or. Néanmoins, cela n'a pas suffi à le convaincre d'activer cette option. Carlo Ancelotti a donc tenu à rendre hommage à son attaquant.

Une enfant en larmes devant Karim Benzema, sa réaction est magnifique (vidéo) ! https://t.co/cOSiNGJRJW pic.twitter.com/nH09HcTBJ4 — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

«Je ne peux que le remercier pour ce qu'il a fait dans ce club»

« Pour avoir entraîné l'un des meilleurs au monde, non seulement en tant qu'attaquant, mais aussi en tant que footballeur complet, gentil, humble et sérieux... nous ne pouvons pas être heureux de sa décision, mais nous devons la respecter. Je ne peux que le remercier pour ce qu'il a fait dans ce club. Légendaire », lâche le technicien italien en conférence de presse après le nul du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao (1-1) qui a vu Karim Benzema marquer pour son dernier match à Bernabeu. Malgré tout, Carlo Ancelotti reconnaît qu'il a été surpris.

«Il n'y a rien à ajouter, nous comprenons»