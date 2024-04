Barcelone - PSG : Le Real Madrid croise les doigts pour Mbappé

Axel Cornic

Il y a beaucoup d’histoire qui se croisent avec le match de ce mardi soir, entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. C’est le cas avec Kylian Mbappé, qui pourrait bien disputer son dernier match de Ligue des Champions sous les couleurs parisiennes en cas de défaite... ce qui ne déplairait pas au Real Madrid !

Certains semblaient penser que le PSG avait décroché le jackpot lors du tirage au sort. Pourtant, Luis Enrique et ses hommes pourraient bien se faire sortir de la Ligue des Champions dès ce mardi soir, puisque le FC Barcelone a pris l’avantage lors du quart de finale aller sur la pelouse du Parc des Princes (3-2).

Le PSG, c’est fini

Si cela arrive, on pourrait bien ne plus voir Kylian Mbappé défendre les couleurs du PSG sur la scène européenne. Car plusieurs sources ont assuré que le Français aurait d’ores et déjà annoncé son départ en interne, que ce soir au président Nasser Al-Khelaïfi ou à ses coéquipiers. Ce n’est pas encore officiel, mais tout porte à croire que les deux parties se sépareront après sept années en commun.

Mbappé regarde déjà le Real Madrid...

Si cela se confirme, la future destination de l’attaquant de 25 ans semble déjà être une évidence, puisque le Real Madrid serait prêt à l’accueillir les gras ouverts. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Kylian Mbappé a reçu trois offres, avec les deux premières qui viennent d’Angleterre et plus précisément de Liverpool ainsi que de Manchester United. La dernière est madrilène et elle est clairement la préférée de l’actuel numéro 7 du PSG.

Qui supporte le Barça !