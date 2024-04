Départ de Mbappé : Riolo interpelle le PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Depuis que son numéro 7 a annoncé sa décision à Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique ne le considère plus comme un intouchable, limitant de plus en plus son temps de jeu. Mais à en croire Daniel Riolo, le coach du PSG devrait procéder différemment avec Kylian Mbappé.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé va changer d'air à l'issue de sa septième saison. En effet, la star de 25 ans a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, elle se dirige vers le Real Madrid. Depuis cette annonce, Luis Enrique ne considère plus Kylian Mbappé comme un intouchable. En effet, l'entraineur du PSG n'hésite plus à faire sortir son numéro 7 ou à le faire débuter certains matchs sur le banc des remplaçants. Présent dans l'émission l' After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a estimé que Luis Enrique avait tout faux avec Kylian Mbappé.

«Si tu l’as gardé, profite»

« Je disais tout le temps au sujet de Mbappé : on s’en fout qu’il s’en aille. Ce n’est pas irremplaçable. J’avais cité à l’époque Son ou Salah. C’est pour ça que Luis Enrique je le critique. Si tu l’as gardé, si tu l’as sorti du loft, même si ça va à l’encontre de ta vision du foot, tu l’as : profite ! Mais ne rentre pas dans un truc de débat interminable sur le fait qu’il ne défende pas parce que tu ne découvres rien » , a jugé Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«Tu ne dois pas être le coach borné»