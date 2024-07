Aubameyang - OM : La terrible désillusion pour Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l'OM afin de s'engager avec le club saoudien d'Al-Qadsiah. L'international gabonais sortait d'une magnifique saison sur le plan individuel avec 30 buts toutes compétitions confondues, et va donc laisser un grand vide à Marseille. C'est la raison pour laquelle Pablo Longoria n'avait pas prévu de le vendre cet été.

Un an après son arrivée, Pierre-Emerick Aubameyang est déjà reparti. En effet, il y a quelques jours, l'OM a officialisé le départ de son attaquant qui s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Qadsiah. Un coup dur pour le club phocéen qui perd un joueur qui a inscrit 30 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. D'ailleurs, selon Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille pour L'EQUIPE, Pablo Longoria n'avait absolument pas prévu de céder son attaquant.

Longoria voulait conserver Aubameyang

« Dans un deal, il y a toujours des avantages et des inconvénients, Longoria lui va te dire "ouais mais je perds trente buts que je ne retrouverai pas". De l’autre côté effectivement, il y a des gains économiques. Une petite indemnité de transfert sur de la masse salariale qui est économisée qui permettra de financer ton mercato aussi sur d’autres aspects. Ou d’alléger un peu par rapport à ce que demande McCourt et la DNCG », révèle le journaliste auprès de Football Club de Marseille, avant de poursuivre.

«C’est souvent les joueurs que tu as envie de garder qui partent»

« C’est le foot, tu n’arrives pas à vendre forcément ce que tu veux, c’est souvent le cas, c’est souvent les joueurs que tu as envie de garder qui partent. Et entre guillemets ceux que tu considères comme des boulets avec tout le respect que j’ai pour Gigot, Veretout, Clauss ce n’est pas des boulets pour moi. C’est plutôt des bons joueurs, mais voilà c’est eux qu’on aurait aimé vendre tout de suite. Mais c’est pareil pour Iliman Ndiaye, il y a 3 mois on disait "ouais ça va être nouveaux Zhegrova, on va le faire progresser". En fait c’est là que les agents on bien travaillé en amont, ça se libère plus facilement que sortir un Ismaïla Sarr ou un autre », ajoute Mathieu Grégoire.