Après son transfert, il fait ses adieux à l'OM

Alexis Brunet

Le mercato de l’OM bat son plein. Pablo Longoria multiplie les transferts, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Ce jeudi, c’est Ismaïla Sarr qui a officiellement rejoint Crystal Palace contre la somme de 15M€. L’international sénégalais a fait ses adieux à Marseille, en postant un beau message pour les fans du club phocéen sur Instagram.

La saison prochaine, l’OM veut retrouver les sommets de la Ligue 1, après avoir terminé à une bien triste huitième place l’année dernière. Pour y arriver, Pablo Longoria a déjà mis la main sur un entraîneur de grande qualité, en la personne de Roberto De Zerbi. Mais pour parvenir à faire des grandes choses et possiblement retrouver la coupe d’Europe, le coach italien aura besoin d’un effectif de qualité et Pablo Longoria essaie donc depuis plusieurs semaines de contenter le nouveau tacticien marseillais.

L’OM se montre actif au niveau des achats et des ventes

Pour le moment, l’OM a déjà enregistré l’arrivée de quatre nouvelles recrues. Pierre-Emile Højbjerg, Lilian Brassier, Ismaël Koné et Mason Greenwood ont posé leurs valises à Marseille, mais ce n’est pas fini. Le club phocéen aurait trouvé un accord pour les transferts de Valentín Carboni et de Derek Cornelius. Au rayon des départs, Pablo Longoria est également en forme, puisqu’il a fait beaucoup de place dans le secteur offensif, en vendant Pierre-Emerick Aubameyang, Vitinha, Illiman Ndiaye ou encore Ismaïla Sarr.

Ismaïla Sarr fait ses adieux à l’OM

Ismaïla Sarr est le dernier joueur en date à avoir quitté Marseille. Le Sénégalais retourne en Angleterre, car il s’est engagé avec Crystal Palace contre un chèque de 15M€. Sur Instagram, le désormais ex-Marseillais a adressé un message d’adieu aux fans de l’OM. « Merci à l’OM et aux supporters pour m’avoir donné l’opportunité de découvrir l’ambiance chaleureuse du Vélodrome et la ferveur inoubliable des fans. Même si notre collaboration n’a pas abouti comme je l’espérais, je garde de bons souvenirs de cette expérience unique. Je souhaite bonne chance à l’OM pour la suite et j’espère que le club retrouvera rapidement l’Europe. Allez l’OM ! ».