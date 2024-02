Après son retour à l'OM, il prépare sa revanche

Arnaud De Kanel

Suite au départ de Javier Ribalta après les incidents du début de saison, David Friio avait assuré l'intérim pour le sportif avant de rejoindre l'OL. Pablo Longoria a donc fait le choix de rappeler un ancien de l'OM, Medhi Benatia. Formé à Marseille, le Marocain compte briller dans sa nouvelle fonction afin d'effacer la frustration de n'avoir jamais pu défendre le maillot olympien avec les pros.

«Je n'ai pas eu la chance de pouvoir participer, aider ce club en tant que joueur»

« Qu’est-ce que ça me fait d'être le conseiller sportif de l'OM ? Je ne suis pas quelqu'un qui vit avec beaucoup d'émotion pour être honnête. On connait mon attache pour le club. Je suis formé ici, je n'ai pas eu la chance de pouvoir participer, aider ce club en tant que joueur. Quand Pablo (Longoria) m'a appelé pour venir lui donner un coup de main, c'était pour moi un choix naturel. Je suis ravi d'être là », a confié Medhi Benatia au micro de Prime Vidéo . Son but est de redonner le sourire aux supporters marseillais.

«J'ai qu'une envie, c'est ramener ce club à sa place»