Après Neymar, le PSG annonce un autre transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques minutes après l'officialisation du départ de Neymar, qui s'est engagé avec Al-Hilal, le PSG a annoncé un autre transfert. En effet, Abdou Diallo, qui n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique, s'est engagé au Qatar avec Al-Arabi Sports Club. C'est le sixième départ de l'été pour le PSG qui poursuit son opération dégraissage.

Cet été, le PSG a décidé de mener une révolution au sein de son effectif. En effet, plusieurs joueurs sont arrivés, mais surtout les stars ne sont plus retenues. C'est ainsi que Neymar s'est officiellement engagé avec Al-Hilal en Arabie Saoudite pour environ 100M€. Mais les officialisations ne sont toujours pas terminées.

Abdou Diallo file au Qatar

En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG a annoncé le transfert d'Abdou Diallo. « Le défenseur franco-sénégalais rejoint l’équipe Qatarie d’Al-Arabi Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif », peut-on lire dans ce communiqué qui se conclut par un message de l'ancien défenseur du Borussia Dortmund. « Loin des yeux, près du cœur. Je serai à jamais Parisien et reconnaissant d’avoir porté ce maillot », lâche Abdou Diallo.

Abdou Diallo rejoint l’équipe Qatarie d’Al-Arabi Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif.Le Paris Saint-Germain souhaite bonne chance à Abdou pour la suite de sa carrière. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2023

Déjà six ventes pour le PSG

En attendant Leandro Paredes et Renato Sanches, qui vont s'engager à l'AS Roma, c'est donc déjà la sixième vente pour le PSG cet été après Eric Junior Dina Ebimbe (6,5M€, Eintracht Francfort), El Chadaille Bitshiabu (15M€, RB Leipzig), Mauro Icardi (10M€, Galatasaray) et Djeidi Gassama (1M€, Sheffield Wednesday) et Neymar (100M€, Al-Hilal). L'opération dégraissage est donc bien lancée.