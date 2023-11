Après Mbappé, le Real Madrid veut ruiner les plans du PSG sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato estival soit encore loin d'ouvrir ses portes, en coulisses, plusieurs clubs sont déjà actifs. C'est le cas du Real Madrid qui a déjà identifié ses priorités. Ainsi, en plus de Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin prochain, le club merengue s'intéresse à Antonio Silva et Gonçalo Inacio, deux joueurs qui ont été annoncés dans le viseur du PSG.

Comme à son habitude, le Real Madrid aime anticiper son recrutement estival afin d'arriver au moment du mercato avec plusieurs joueurs en approche. Ce sera une nouvelle fois le cas l'été prochain. Le club merengue prépare déjà son mercato.

Mercato : Le PSG l’a lâché, des retrouvailles avec Mbappé ? https://t.co/eXYOIbHPj1 pic.twitter.com/qwA6FG1YYZ — le10sport (@le10sport) November 15, 2023

Le Real Madrid vise Mbappé...

Pour commencer, le Real Madrid devrait une nouvelle fois tenter sa chance pour Kylian Mbappé. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin prochain ce qui offre une importante opportunité pour le club merengue qui a un autre grand objectif.

... et accélère pour Antonio Silva et Gonçalo Inacio