Avant Mbappé, le Real Madrid prépare un autre transfert

En coulisses, le Real Madrid est déjà actif en vue du prochain mercato estival. Son objectif principal se nomme Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain, mais ce n'est pas tout. Le club merengue souhaite également recruter un défenseur central qui pourrait être Antonio Silva, le crack de Benfica.

Auteur d'un début de saison animé, le Real Madrid a été confronté à de nombreuses blessures importantes et doit faire face à l'incertitude qui règne concernant l'avenir de Carlo Ancelotti. Cela n'empêche pas le club merengue de préparer le prochain mercato estival.

Le Real Madrid veut Mbappé...

Dans cette optique, le nom qui revient avec le plus d'insistance n'est autre que celui de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain. Pour le moment rien n'est décidé, mais il semble bien que le Real Madrid tente une nouvelle fois sa chance pour le capitaine de l'équipe de France.

... et s'active pour un défenseur central