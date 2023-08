Après le RC Lens, il hallucine devant Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une saison exceptionnelle, conclue par une qualification directe pour la Ligue des champions, Seko Fofana a décidé de quitter le RC Lens cet été. Le capitaine Sang-et-Or s'est engagé avec Al-Nassr en Arabie Saoudite où il côtoie notamment un certain Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, Seko Fofana s'est prononcé sur sa rencontrer avec le quintuple Ballon d'Or et il ne cache pas sa surprise face à la simplicité du Portugais.

Fofana revient sur sa rencontre avec Cristiano Ronaldo

« Il est très attachant, simple. Le soir, on parle de tout, de nutrition, de business, de la vie en général. Tu te retrouves à tchatcher avec Cristiano, c'est marrant (rires). On est surpris de voir à quel point un joueur avec sa carrière est dans l'échange, l'écoute », confie l'ancien joueur du RC Lens dans les colonnes de L'EQUIPE , avant de poursuivre.

«C'est fou d'être aussi exigeant avec cinq Ballons d'Or»