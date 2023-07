Après Aubameyang, nouveau transfert imminent à l’OM !

Thibault Morlain

Pour le moment, l’OM ne compte officiellement que deux recrues sur ce mercato estival : Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi. Mais voilà que cette liste va rapidement s’allonger. En effet, sur la Canebière, la signature de Pierre-Emerick Aubameyang est imminente. Et après l’attaquant gabonais, l’OM serait en passe de réaliser un autre transfert.

Alors que l’OM va rapidement devoir jouer de gros rendez-vous pour se qualifier en Ligue des Champions, il faut vite bâtir l’effectif de Marcelino. Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi sont arrivés à Marseille, mais Pablo Longoria ne va pas s’arrêter là. Pierre-Emerick Aubameyang est en passe de s’engager avec l’OM et dans la foulée, un autre joueur pourrait s’engager avec le club phocéen.

Mercato : L’OM vise un champion du monde, c’est la douche froide https://t.co/HY0GSBIZxc pic.twitter.com/HIOZm72Mwq — le10sport (@le10sport) July 20, 2023

Ruben Blanco de retour à l’OM ?

La 4ème recrue de l’OM pourrait alors se nommer… Ruben Blanco. Prêté la saison dernière par le Celta Vigo, le gardien espagnol, qui était la doublure de Pau Lopez, pourrait revenir. Ce jeudi, Matteo Moretto, journaliste pour Relevo , assurait que l’OM était très intéressé pour faire revenir Blanco et que les discussions étaient en cours.

Tout est bouclé entre l’OM et le Celta Vigo