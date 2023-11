Annoncé au PSG, il affole l’Europe

Axel Cornic

Régulièrement lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, Antonio Conte serait une piste toujours très appréciée par les propriétaires qataris. Il faut dire que le technicien italien de 54 ans est libre depuis son départ de Tottenham en mars dernier et son curriculum vitæ parle pour lui, avec notamment une grande expérience internationale.

Luis Enrique n’est arrivé qu’il y a quelques mois, mais son avenir semble déjà s’écrire loin du PSG. Plusieurs sources ont en effet révélé que son crédit n’est pas illimité et une éventuelle catastrophe en Ligue des champions pourrait bien lui être fatale.

Luis Enrique n’est sûr de rien

Car comme montré depuis l’arrivée de QSI, le PSG n’a aucun problème à trancher dans le vif quand il s’agit de ses entraineurs. Avec un ratio de 8 victoires, 3 défaites et 2 nuls en 13 matchs toutes compétitions confondues Luis Enrique n’est pour le moment pas irréprochable, même si la récente victoire sur l’AC Milan (3-0), lui a redonné de l’air en Ligue des Champions.

Antonio Conte plait au PSG

D’après les informations de Mediaset , au PSG on aurait déjà une idée en tête pour le remplacer au pied levé, avec Antonio Conte. Considéré comme l’un des meilleurs techniciens européens du moment, l’Italien est libre de tout contrat et cet été déjà son nom avait été évoqué à Paris pour remplacer Christophe Galtier. Le club de la capitale est toutefois loin d’être seul sur le coup !

Le gotha européen sur ses traces

Le média transalpin explique en effet que les plus grandes écuries d’Europe lorgneraient Antonio Conte. Il y aurait ainsi le Real Madrid, qui devrait dire adieu à Carlo Ancelotti à la fin de la saison, un Bayern Munich qui a des doutes sur Thomas Tuchel ou encore Manchester United, où Erik ten Hag semble de plus en plus fragilisé. Mais la plus grande concurrence pourrait venir d’Italie.

Les grand d’Italie aussi, mais...