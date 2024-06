Annoncé au PSG, cet attaquant a signé !

Arnaud De Kanel

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG cherche activement du renfort dans le secteur offensif. Il a notamment été question d'un intérêt du club de la capitale pour Benjamin Sesko. Également courtisé par plusieurs clubs, l'international slovène a finalement prolongé son contrat avec le RB Leipzig et il est désormais lié au club allemand jusqu'en 2029.

Kylian Mbappé s'étant engagé avec le Real Madrid cet été, le PSG se doit de trouver un successeur à la hauteur. Parmi les joueurs envisagés pour reprendre le flambeau, le nom de Benjamin Sesko avait émergé comme une piste prometteuse. Cependant, le club de la capitale doit désormais abandonner cette option, le jeune buteur de 21 ans n'étant plus disponible pour un transfert durant ce mercato estival.

Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer ! https://t.co/w6MLZmWdK6 pic.twitter.com/8NSjaXTH7L — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Sesko prolonge à Leipzig

Benjamin Sesko prolonge son aventure avec le RB Leipzig. Initialement engagé jusqu'au 30 juin 2028, l'international slovène a signé un nouveau contrat d'une année supplémentaire, le liant désormais au club allemand jusqu'en 2029. « Ma première année au RB Leipzig a été positive et je suis très heureux d'être ici. L'équipe, le club, la ville, les supporters, tout est exceptionnel pour moi. La prolongation anticipée de mon contrat est donc une étape logique pour moi », a expliqué l'attaquant slovène courtisé par le PSG et de nombreuses grosses cylindrées européennes comme Arsenal. Du côté de Leipzig, on se réjouit de cette prolongation.

«La prolongation est un signal fort»