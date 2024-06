Mercato - PSG : C'est terminé pour ce grand retour

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat à la Juventus, Adrien Rabiot n'a toujours pas réglé son avenir alors que l'Euro a désormais débuté. Une situation délicate d'autant plus que son nom circule dans plusieurs clubs européens, y compris en vue d'un retour au PSG. Mais Dominique Séverac met fin à cette rumeur.

L’avenir d’Adrien Rabiot sera l’un des dossiers chauds de l’été. Et pour cause, son contrat avec la Juventus s’achève le 30 juin et il ne semble pas avoir tranché pour son futur club. Cependant selon Dominique Severac, une chose est sûre, il ne signera pas au PSG.



«Adrien Rabiot n'a pas envie de revenir»

« Non, un retour n'est pas envisagé pour une raison simple : Adrien Rabiot n'a pas envie de revenir », explique le journaliste du Parisien au micro de La Chaîne L'EQUIPE . Quoi qu'il en soit, l'avenir d'Adrien Rabiot ne devrait pas être réglé avant la fin de l'Euro comme il l'a lui-même annoncé en conférence de presse.

L'avenir de Rabiot réglé après l'Euro ?