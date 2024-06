Mercato - OM : Voilà pourquoi il a décidé de claquer la porte !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé entraîneur de l'OM en février 2021, Jorge Sampaoli avait posé ses valises au sortir d'une terrible crise avec notamment les incidents de la Commanderie. Un chaos dont s'est parfaitement sorti l'Argentin, réussissant notamment à qualifier le club phocéen pour la Ligue des Champions la saison d'après. Mais voilà que Sampaoli n'était plus sur le banc de l'OM pour jouer cette compétition, ayant décidé de claquer la porte en juillet 2022. Un choix sur lequel il est revenu.

Cette saison, l'OM a rencontré énormément de problèmes avec ses entraîneurs. Mais l'instabilité sur le banc olympien date d'il y a quelques saisons maintenant. On se souvient notamment du cas de Jorge Sampaoli. L'ancien sélectionneur de l'Argentine était arrivé à Marseille en février 2021 pour prendre la succession d'André Villas-Boas. A l'époque, l'OM était en ruines suite à une violente crise qui aura également eu raison de Jacques-Henri Eyraud et vu la promotion de Pablo Longoria au poste de président.



Sampaoli quitte l'OM

En tant qu'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli aura réalisé du très bon boulot. Lors de la saison 2021-2022, il aura notamment réussi à ce que le club phocéen termine 2ème de Ligue 1 et se qualifie pour la Ligue des Champions. Mais voilà qu'au beau milieu de l'été 2022, Sampaoli a décidé de claquer la porte de l'OM. A l'époque, il avait été expliqué que le technicien argentin était en désaccord avec la direction olympienne en ce qui concerne le mercato. Alors que Jorge Sampaoli aurait aimé recruter Antoine Griezmann ou encore Renato Sanches, l'OM n'avait pas les finances pour répondre aux demandes du technicien.

« J'ai vu que le club avait des intentions différentes »