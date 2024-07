Alexis Sanchez : L’OM plombé par son club de cœur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM a de grandes ambitions sur le mercato, notamment pour son secteur offensif. Dans cette optique, le club phocéen travaille sur le retour d'Alexis Sanchez, un dossier qui peut toutefois comporter quelques complications. A l'image de l'intérêt de l'Udinese pour l'international chilien. Son premier club en Europe.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM ne chôme pas pour renforcer son effectif et a déjà enregistré les signatures de Lilian Brassier et Ismaël Koné. Désormais, le club phocéen s'attaque au transfert de Mason Greenwood, ainsi qu'au retour d'Alexis Sanchez avec la ferme volonté de densifier son secteur offensif. Et visiblement, cela semble s'accélérer.

L'OM accélère pour le retour de Sanchez

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, l'OM a noué les premiers contacts avec l'entourage d'Alexis Sanchez qui semble très intéressé à l'idée d'un retour à Marseille seulement un an après son départ. Roberto De Zerbi a également validé cette opération, et espère donc pouvoir s'appuyer sur l'international chilien cette saison.

L'Udinese également dans le coup ?

Cependant, alors qu'Alexis Sanchez est fin de contrat avec l'Inter Milan, il ne devrait pas prolonger avec le club italien ce qui attire un autre des anciens clubs du Chilien. D'après Gianluca Di Marzio et L'EQUIPE, l'Udinese travaille également pour boucler le retour d'Alexis Sanchez cet été. Un concurrent de poids puisqu'il s'agit d'un club qui a une place particulière dans le cœur de l'attaquant. C'est en effet à l'Udinese qu'Alexis Sanchez s'est révélé à l'Europe entre 2006 et 2011.