Al-Khelaïfi s'est occupé d'un transfert au PSG

Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis des mois, Hugo Ekitike serait tout proche de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre l’Eintracht Francfort. Ce n’est pas Luis Campos qui aurait bouclé ce dossier, puisqu’à l’étranger on apprend que c’est plutôt le président Nasser Al-Khelaïfi qui se serait occupé de trouver un accord avec les Allemands.

Son départ semblait être inévitable, mais il a fallu attendre les dernières heures du mercato pour que la situation se décante. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que trois clubs souhaitaient s’attacher les services d’Hugo Ekitike, poussé vers la sortie au PSG, et il y en a un qui serait tout proche de clore les débats.

Ekitike vers Francfort

Wolverhampton et Nottingham Forest devraient en effet rester bredouille, puisque plusieurs médias français comme étrangers annoncent un accord entre le PSG et l’Eintracht Francfort. Les Allemands semblaient déjà être la piste principale pour l’attaquant français, mais ils auront finalement dû attendre six mois avant de trouver la solution.

Le PSG peut remercier Al-Khelaïfi

Le journaliste Ben Jacobs nous apprend que cet accord autour d’Hugo Ekitike, qui pourrait rapporter 30M€ au PSG si Francfort lève son option d’achat, aurait été mené directement par le président Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier aurait échangé avec l’administrateur délégué du club hessois Axel Hellmann, avec qui il entretiendrait d’excellente relations notamment grâce à leur travail commun à l’ECA.