Adrien Rabiot arrive, il explose de joie au PSG

Après avoir manqué la signature d’Adrien Rabiot en 2008, ce dernier ayant préféré Manchester City, le PSG a finalement obtenu gain de cause deux ans plus tard. En effet, en 2010, le milieu de terrain intègre le centre de formation du club de la capitale. Pour le plus grand bonheur de Jean-Luc Vasseur, ancien entraîneur des U17 du PSG, heureux d’accueillir à l'époque Rabiot.

Resté au PSG jusqu’en 2019, date de son départ pour la Juventus, Adrien Rabiot avait rejoint le club de la capitale en 2010. Arrivé en provenance de Pau, le milieu de terrain avait ainsi intégré le centre de formation parisien. Rabiot y a notamment évolué sous les ordres de Jean-Luc Vasseur, en charge alors des U17.

« Je suis tout heureux de récupérer ce joueur »

Pour 1899 L’Hebdo, Jean-Luc Vasseur a révélé à quel point il était heureux à l’époque d’accueillir un joueur comme Adrien Rabiot. Il a ainsi expliqué : « Je suis tout heureux de récupérer ce joueur après ses voyages à Manchester et à Pau. On connaissait son potentiel ».

« Il est devenu immédiatement un leader technique »

« Il avait une grande faculté d’adaptation et est devenu immédiatement un leader technique. Il observe, réfléchit, il ne se laisse pas faire et quand il est déçu, il le dit. Mais il n’est pas du tout prétentieux, je ne l’appelais pas le Duc parce que ça ne collait pas avec son caractère », a poursuivi Vasseur sur Adrien Rabiot.