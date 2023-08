A peine arrivé au RC Lens, il annonce du lourd

Hugo Chirossel

Ce dimanche, en marge de la réception du Stade Rennais, le RC Lens en a profité pour annoncer la signature de sa dernière recrue : Elye Wahi. Ce dernier arrive en provenance de Montpellier dans le cadre d’un transfert estimé à 35M€. Il aura la lourde tâche de succéder à Loïs Openda, étincelant la saison passée. Un défi qui ne semble pas lui faire peur.

Le RC Lens a décidé de mettre les moyens afin de s’offrir son nouvel attaquant. En effet, les Sang et Or ont dépensé 35M€ pour s’attacher les services d’Elye Wahi. Ce dernier est arrivé en provenance de Montpellier et a été présenté à son nouveau public ce dimanche, avant la rencontre face au Stade Rennais.

Wahi, successeur d’Openda

Successeur de Loïs Openda à la pointe de l’attaque du RC Lens, Elye Wahi va être attendu. Deux unités seulement séparaient les deux hommes au classement des meilleurs buteurs du championnat la saison passée, 21 pour Openda et 19 pour Wahi. Mais ce dernier espère faire encore mieux que son prédécesseur.

«J'espère faire mieux que lui»