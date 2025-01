70M€ : Le gros transfert de 2025 bouclé par le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Comme de nombreux clubs en Europe, le PSG compte profiter de ce mois de janvier et du mercato hivernal pour apporter des retouches à l’effectif de Luis Enrique. La première serait d’ailleurs imminente. Alors qu’on a beaucoup parlé de l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le transfert du Géorgien de Naples serait aujourd’hui bouclé.

L’été dernier, suite au départ de Kylian Mbappé, le nom de Khvicha Kvaratskhelia revenait en boucle pour débarquer au PSG. Le Géorgien était alors très chaud pour rejoindre le club de la capitale, mais Naples avait finalement retenu son joueur. Quelques mois plus tard, cela va se passer complètement différemment. En effet, Kvaratskhelia s’apprête tout simplement à devenir un joueur du PSG.

Kvaratskhelia au PSG, c’est fait !

Après l’échec de l’été dernier, le PSG n’avait pas oublié Khvicha Kvaratskhelia et cette fois, l’issue sera positive. En effet, ce mardi, RMC est très affirmatif à propos de l’ailier géorgien de Naples. Il est ainsi annoncé que Kvara va très rapidement signé avec le club de la capitale suite à l’obtention d’un accord avec Naples.

Un transfert à 70M€

Les discussions entre le PSG et Naples auraient donc enfin abouti sur un terrain d’entente, il ne semblait d’ailleurs manquer plus que cela pour permettre l’arrivée de Kvara. Il ne resterait maintenant que quelques petits détails à finaliser avant l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien va donc poursuivre sa carrière du côté de Paris, où un contrat de 4 ans et demi l’attend. Montant de l’opération : 70M€.