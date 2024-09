400M€ : La demande hallucinante du PSG pour Mbappé

Alexis Brunet

Alors qu’il avait été recruté pour 180M€ bonus compris en 2017, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour 0€ cet été. Le Français est allé au bout de son contrat avec le club de la capitale et il a rejoint le Real Madrid. Quelques années avant cela, les dirigeants parisiens avaient tenté de vendre le Français à Liverpool pour 400M€.

Ce que le PSG a voulu absolument éviter est arrivé cet été. Après sept saisons au sein du club de la capitale, Kylian Mbappé a quitté Paris cet été pour prendre la direction du Real Madrid. Un départ amer pour la direction parisienne qui n’a pas récolté le moindre euro dans l’opération, car le Français était en fin de contrat.

PSG : Coup de théâtre pour ce transfert au Real Madrid https://t.co/XPrJP5zlOp pic.twitter.com/5vouCXEEIf — le10sport (@le10sport) September 11, 2024

Liverpool avait offert 200M€ au PSG pour Mbappé

Kylian Mbappé a donc quitté le PSG gratuitement cet été, mais cela aurait pu se passer autrement. À l’été 2022, le champion du monde voulait déjà quitter Paris. D’après les informations de L’Équipe, le club de la capitale avait à ce moment-là reçu deux offres pour son joueur. L’une émanait du Real Madrid, mais le champion de France n’a pas voulu en entendre parler et une autre provenait de Liverpool. La formation anglaise avait alors offert 200M€ au PSG pour son attaquant.

Le PSG demandait 400M€ à Liverpool

Cette offre avait été faite à Antero Henrique, qui n’était alors plus directeur sportif du PSG, mais qui s’occupait des négociations avec le clan Mbappé. Le Portugais avait alors répondu à la proposition anglaise en demandant 400M€, afin de fermer la porte à un départ de l’attaquant. De son côté, le champion du monde s’était mis d’accord avec les Reds sur la forme d’un contrat de courte durée, lui permettant de rejoindre le Real Madrid à moyen terme, comme il le désirait initialement. Finalement, il aura donc fallu attendre deux ans de plus pour que Kylian Mbappé obtienne gain de cause et s’engage officiellement avec la Casa Blanca.