25M€, la folle demande qui va faire enrager le PSG

Arthur Montagne

Bien décidé à se renforcer sur le mercato d'hiver, qui s'achève le 31 janvier, le PSG espère recruter un élément offensif, afin de compenser le départ de Pablo Sarabia, mais également Milan Skriniar, dont la situation contractuelle place le club parisien dans une position idéale. Et pourtant, l'Inter Milan serait encore très exigeant dans pour son défenseur slovaque.

Cet hiver, le départ de Pablo Sarabia, qui a rejoint Wolverhampton pour environ 7M€, bonus compris, a changé les plans du PSG. En effet, après avoir envisagé de recruter un défenseur central, le club de la capitale souhaite désormais absolument attirer un renfort offensif afin de compenser le départ de l'international espagnol. Dans cette optique, le nom de Rayan Cherki revient avec insistance. Néanmoins, la situation de Milan Skriniar ne laisse pas insensible la direction du PSG.

L'Inter réclame entre 20 et 25M€ pour Skriniar !

Et pour cause, il semble désormais acté que Milan Skriniar ne prolongera pas à l'Inter Milan et sera donc libre à l'issue de la saison. Par conséquent, comme révélé par le10sport.com, le PSG s'est relancé dans ce dossier et semble idéalement placé pour attirer le Slovaque libre en fin de saison. Mais la tentation de recruter Milan Skriniar à moindre frais dès cet hiver est grande à Paris, au point qu'une offre de dernière minute ne soit pas à exclure. Cependant, L'EQUIPE assure que l'Inter Milan reste exigeant et réclame entre 20 et 25M€ pour Milan Skriniar, malgré sa situation contractuelle.

Le PSG est limité cet hiver