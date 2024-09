Mercato : «On m’a dit non », Benatia se fait recaler par un club

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur, agent, puis désormais dirigeant, Mehdi Benatia a porté plusieurs casquettes tout au long de sa carrière. Un parcours professionnel débuté à Guingamp, puis à l'OM. Mais rien n'a été facile pour l'international marocain, recalé à de nombreuses reprises au début de sa carrière. L'ancien entraîneur Daniel Jeandupeux s'en souvient.

L’effet Mehdi Benatia commence à se faire sentir à l’OM. Conseiller sportif de Pablo Longoria, l’ancien international marocain s’est démené tout au long du mercato pour bâtir la meilleure équipe, et n’a pas hésité à monter au front, lors du choc face à l’OL ce dimanche (2-3), pour faire valoir les droits de son équipe et réclamer justice.

Ce club qui a dit non à Benatia

C’est dans ce contexte que Daniel Jeandupeux a révélé une anecdote sur Benatia. Alors dirigeant du Mans au début des années 2000, il avait tenté de recruter le joueur, alors à Tours. Une tentative qui n’a abouti à aucun transfert comme le raconte le technicien franco-suisse.

Giroud aussi concerné

« Dirigeant au Mans, je suis allé à Tours (L2) et j'ai vu Olivier Giroud (2008-2010). Au club, on m'a dit qu'il n'était pas assez bon et on n'a jamais fait d'offres. J'ai aussi vu Medhi Benatia à Tours (2006-2007), mais on m'a encore dit non. Ce sont des regrets terribles !» a lâché Jeandupeux dans les colonnes de L’Equipe.