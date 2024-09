Mercato - OM : De Zerbi retourne sa veste, le vestiaire valide

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’instar d’autres cadres de la saison dernière, Geoffrey Kondogbia était poussé vers la sortie par l’OM durant le mercato estival, mais à la différence de Pau Lopez ou encore Samuel Gigot, le milieu de terrain n’est pas parti et a même fini par convaincre Roberto De Zerbi de miser sur lui. Ce que ne regrette pas Pierre-Emile Höjbjerg.

N’entrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi, Pau Lopez, Samuel Gigot ou encore Jordan Veretout ont quitté l’OM durant le mercato estival. Chancel Mbemba est pour sa part resté, mais ne devrait plus réapparaître après sa mise à pied pour un comportement inapproprié envers un membre de la direction. Geoffrey Kondogbia, aussi, n’a pas plié bagage malgré la volonté du club, mais Roberto De Zerbi a revu son jugement le concernant, et il ne s’est pas trompé.

Kondogbia a convaincu De Zerbi

Auteur d’une première saison décevante à l’OM, Geoffrey Kondogbia est parvenu à faire changer d’avis Roberto De Zerbi dès la pré-saison, enchaînant ensuite deux titularisations contre Reims et Toulouse. Arrivé durant l’été, Pierre-Emile Höjbjerg salue la présence du milieu dans le groupe. « Kondo" m'a bien reçu. Il s'entraîne toujours très bien, c'est un grand professionnel. C'est un mec aussi avec un grand sourire, ça fait du bien au groupe. Son style de jeu, je n'ai pas besoin de l'expliquer, son talent et ses qualités parlent pour lui », a confié le Danois sur RMC.

« Un "Kondo" sérieux, talentueux et ambitieux aussi »

« Ce qui est important, c'est qu'on aide tous l'équipe sur le terrain avec nos propres qualités. Que ce soit pendant 20, 80 ou 90 minutes. Tu sens vraiment qu'il y a une ambiance dans l'équipe, où tout le monde sait que c'est important d'apporter nos qualités et notre personnalité pour aider l'équipe. Je ne connais que le "Kondo" que je vois tous les jours. Et c'est un "Kondo" sérieux, talentueux et ambitieux aussi. Cela fait du bien d'être à côté de lui », explique Pierre-Emile Höjbjerg.