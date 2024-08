Mercato : La piste secrète de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Très actif sur le mercato, l’Olympique de Marseille peine à régler un dossier prioritaire, celui du gardien de but. Pour remplacer Pau Lopez, Timon Wellenreuther (Feyenoord) et surtout Gerónimo Rulli (Ajax Amsterdam) apparaissent comme les priorités de Pablo Longoria, qui aurait un troisième nom en tête.

Poussé vers la sortie, Pau Lopez ne devrait plus rejouer avec l’OM, lui qui ne correspond pas aux critères de Roberto De Zerbi. Pablo Longoria a donc la difficile mission d’enrôler un nouveau portier sur le mercato, et les recherches traînent en longueur. Après Brice Samba, Ilian Meslier, Filip Jorgensen ou encore Alvaro Vallés, c’est Timon Wellenreuther (Feyenoord) puis Gerónimo Rulli (Ajax Amsterdam) qui sont aujourd’hui pistés, et ils ne sont pas seuls.

L’OM travaille sur une troisième piste

Selon La Provence, l’Olympique de Marseille travaille sur une autre piste pour la succession de Pau Lopez, mais le quotidien régional ne cite pas le nom de cette autre cible de Pablo Longoria. Il pourrait toutefois s’agir de Mory Diaw (Clermont), comme révélé par La Minute OM.

Une nouvelle piste aux Pays-Bas ?

Ce mardi, la presse néerlandaise fait également état d’un intérêt de la formation marseillaise pour Rome Jayden Owusu-Oduro, gardien néerlandais de 20 ans évoluant à AZ Alkmaar. Une offre aurait été dégainée par l’OM, qui doit également gérer la blessure au genou de Ruben Blanco.