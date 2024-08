Mercato : Il vend la mèche pour le prochain gros transfert du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec Désiré Doué, le PSG s'apprête à boucler son quatrième dossier de l'été dans le sens des arrivées. Un accord aurait été trouvé pour le transfert du milieu offensif tricolore, qui devrait atteindre la barre des 60M€ bonus compris. Ce vendredi, Julien Stéphan a confirmé la fin de sa collaboration avec le joueur.

S’il n’a pas encore été officialisé, le quatrième renfort estival du PSG ne fait plus de doute. Désiré Doué devrait rapidement s’engager en faveur du club de la capitale, qui a pris le dessus sur le Bayern Munich pour s’attacher les services du récent médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le PSG va verser 50M€ au Stade Rennais, en plus de bonus qui pourrait porter l’opération à environ 60M€. S’il n’a pas formellement confirmé ce transfert, Julien Stéphan a fait tout comme ce vendredi en conférence de presse, saluant sa collaboration avec le milieu offensif de 19 ans.

« J’ai beaucoup apprécié les mois que l'on a passés ensemble »

« Désiré (Doué), je ne sais pas s'il va signer au PSG ou pas. J’ai beaucoup apprécié les mois que l'on a passés ensemble, a confié l’entraîneur du Stade Rennais, relayé par RMC. Je n'ai pas seulement découvert un joueur de talent, on le connaissait déjà en plus, j'ai découvert un homme très engagé dans son métier, un vrai professionnel dans la manière d'appréhender les choses, que ce soit sûr et en dehors du terrain. En tout cas, ça aura été une grande joie d'avoir pu accompagner quelques mois ce joueur et ce jeune homme là ».

D’autres recrues après Doué

Après Matvey Safonov, Joao Neves et William Pacho, Désiré Doué va donc devenir le quatrième renfort de l’été au PSG. Fortement impliqué dans le recrutement du Rennais, Luis Enrique s’attend encore à du mouvement dans ce mercato : « On ne sait pas combien de recrues on attend encore mais jusqu’au dernier jour on restera ouvert pour améliorer notre effectif mais je le répète c’est une tâche difficile ».