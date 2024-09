Mercato : Il signe au PSG et n’en revient pas !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En fin de contrat au FC Barcelone, Arnau Tenas s’est envolé pour Paris l’été dernier. L’occasion pour l’Espagnol de 23 ans de disputer ses premiers matches professionnels sous les ordres de Luis Enrique. S’il garde en mémoire son ancien club, le portier n’écarte pas un avenir sur le long terme dans la capitale.

N’ayant pas été prolongé par le FC Barcelone au terme de son contrat, Arnau Tenas a rejoint libre le PSG l'année dernière. Le troisième gardien parisien a eu l’occasion de disputer six matches pour sa première saison, son profil plaisant particulièrement à Luis Enrique. Pour autant, le récent champion olympique garde toujours tête son ancien club, sans écarter d’idée d’un éventuel retour. « J’aurais signé n’importe quel contrat. Je serais resté et j’aurais même été prêté ailleurs si je n’avais pas ma place en équipe première. Je ne comprends pas pourquoi cela ne s’est pas produit, regrette-t-il au micro de la Cadena SER. Revenir ? Oui, pourquoi pas. Barcelone sera toujours ma maison, bien sûr ». Mais un avenir dans la capitale est également possible pour Arnau Tenas.

« J’aime ce club »

« Si de bonnes choses arrivent au PSG, où je me sens très bien, je continuerai parce que j’aime ce club, affirme le portier espagnol. Je ne m’attendais pas à être aussi heureux et à l’aise en si peu de temps. J’adore Paris. Je me suis très bien adapté, les gens m’ont bien traité et j’ai appris la langue très rapidement. »

« C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu »

La présence de Luis Enrique dans les rangs du PSG a justement aidé à l’épanouissement du gardien. « Je l’apprécie beaucoup et c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis venu, affirme Arnau Tenas. J’aime sa façon d’être, son charisme. C’est quelqu’un qui te pousse au quotidien mais avec qui tu peux aussi plaisanter. Il est sérieux quand c’est le moment de l’être. Et nous connaissons tous ses compétences au niveau tactique et technique. Il a très bien réussi à s’imposer au sein d’un club comme le PSG, qui avait besoin d’un entraîneur comme lui ».