Mbappé -Vinicius Jr : Un problème est annoncé au Real Madrid

Il en faudra du temps à Kylian Mbappé pour convaincre les supporters du Real Madrid. Pour l'heure, les fans restent sur leur faim. Mis à part un doublé face au Bétis juste avant la trêve internationale, ils n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Comme indiqué par la presse espagnole, les soucis avec l'international tricolore sont multiples et peuvent expliquer ses débuts timides.

Le doublé inscrit par Kylian Mbappé face au Bétis le 1er septembre dernier n’effacera pas les doutes qui entourent ses premiers pas au Real Madrid. Recrue star du club espagnol, l’international tricolore est encore bien loin de son pic de forme, et ses dernières apparitions sous le maillot de l’équipe de France l’ont bien montré. Comme indiqué par Jesus Gallego, l’une des plumes du quotidien As, il faudra du temps avant de voir le vrai Mbappé au Real Madrid.

Mbappé déçoit en Espagne

« Ce que nous avons vu du Français lors de ces quatre premières journées n'a pas été à la hauteur de ce que certains attendaient. Penser que Mbappé allait fouler les pelouses espagnoles comme s'il était la Grande Armée était une chimère, car notre championnat est bien meilleur et plus compétitif que le français » a-t-il confié. Des difficultés découlent aussi de son positionnement sur le terrain. « Il n'a jamais été un tueur dans la surface de réparation, il n'a pas intériorisé les mouvements des grands attaquants, le virage rapide, le tir en première intention... » a déclaré le journaliste, alors que Carlo Ancelotti semble vouloir le positionner dans l’axe.

Mbappé et Vinicius Jr doivent cohabiter

Dans cette position loin d’être naturelle, Mbappé marche parfois sur les pieds de Vinicius Jr. « Il n'a pas été facile d'harmoniser son jeu avec celui de Vinicius car, même s'ils veulent le nier, les deux joueurs évoluent dans la même zone du terrain et cette tendance naturelle les amène à se chevaucher et même, parfois, à se gêner l'un l'autre » a-t-il lâché. Le Français va vite devoir régler la mire pour éviter de s’exposer à encore plus de critiques.