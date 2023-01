Mbappé, Neymar… Le voilà le joueur ultime

Thomas Bourseau

Lionel Messi est considéré par beaucoup comme étant dans la discussion des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais les qualités nombreuses de l’Argentin ne suffisent pas à devenir le joueur ultime selon Rodrygo Goes qui cite des attributs techniques et physiques de Neymar, de Kylian Mbappé et de Cristiano Ronaldo au passage.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar… Depuis le début des années 2010, plusieurs stars dominent le football européen et mondial. À ces noms s’est ajouté celui de Kylian Mbappé qui, depuis son éclosion express à l’AS Monaco en 2017, ne cesse de franchir des cap jusqu’à porter l’équipe de France lors de deux Mondiaux.

Pour Rodrygo, le joueur ultime doit avoir l’intelligence de Modric...

Le choix est vaste donc au vu des qualités intrinsèques de chacun. Cependant, Rodyrgo Goes a livré selon lui les attributs nécessaires du joueur ultime en nommant un de ses coéquipiers au Real Madrid qui n’est pas Karim Benzema. Par le biais d’une vidéo partagée par SPORTbible , l’ailier du Real Madrid a mis en avant le QI football de Luka Modric et les qualités défensives de Casemiro, son ancien coéquipier à la Casa Blanca. Mais ce n’est pas tout.

…l’agilité de Neymar, la vitesse de Mbappé et la finition de Ronaldo

Toujours selon Rodrygo Goes, les attributs offensifs sont tout aussi importants pour être le joueur parfait voire ultime. D’après le Brésilien du Real Madrid, le joueur en question doit bénéficier de la vitesse fulgurante de Kylian Mbappé, de la capacité à dribbler de Neymar ainsi que de la finition de Cristiano Ronaldo.