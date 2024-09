Mbappé : Le Real Madrid se lâche en privé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pas toujours convaincant sur la pelouse, Kylian Mbappé n’en reste pas moins décisif sous ses nouvelles couleurs, avec déjà 5 réalisations à son actif. Au sein du Real Madrid, on affiche de grosses ambitions avec l’international français, qui pourrait atteindre la barre des 50 buts en une saison comme Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé est encore en phase d’adaptation au Real Madrid, après sept années passées au PSG, mais cela ne l’empêche pas de se montrer déjà décisif sous ses nouvelles couleurs avec 5 buts en sept rencontres disputées, sans pour autant se montrer toujours convaincant. Cela n’empêche pas le Real Madrid d’afficher une grande confiance avec sa nouvelle star, au point de lui prédire un avenir à la Cristiano Ronaldo.

Mercato : Après Mbappé, une nouvelle bataille attend le PSG https://t.co/0h8FmetETe pic.twitter.com/v5MnCWr1vK — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

« Mbappé va marquer 50 buts »

L’état-major merengue en est persuadé, Kylian Mbappé va triompher au Real Madrid. « Il va marquer 50 buts », affirme-t-on au sein du club, dans des propos rapportés par OK Diario. Des statistiques dignes de CR7, qui a atteint cette barre symbolique au cours de six des neuf saisons qu’il a passé dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid ne doute pas de son intégration

OK Diario ajoute que le Real Madrid n’a jamais douté de l’intégration de Kylian Mbappé au sein du vestiaire et dans l’équipe de Carlo Ancelotti. « Il connaissait beaucoup de ses coéquipiers et cela l'aide à s’intégrer », fait-on savoir en interne. Reste à voir si l’ancienne star du PSG répondra aux très hautes attentes de ses dirigeants dès sa première année.