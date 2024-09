Mbappé : Le PSG lâche 1 milliard d'euros, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a joué et a perdu. Ces dernières années, le club parisien a sorti son chéquier, à de nombreuses reprises, pour conserver Kylian Mbappé et l'éloigner du Real Madrid. La formation espérait un geste de sa star, notamment une prolongation d'un an l'été dernier pour éviter un départ libre. Celui-ci n'est jamais arrivé et le piège s'est refermé sur le PSG.

En mai 2022, Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi posaient fièrement avec un maillot sur lequel était floqué « 2025 ». Un mirage puisque le contrat du joueur expirait en 2024. Une clause de prolongation lui aurait permis d’atteindre cette date, mais l’international français avait refusé de l’activer. C’est donc libre que Mbappé a signé au Real Madrid à la fin de la saison dernière.

Le PSG pris à son propre piège

Ce départ représente un échec pour le PSG, qui avait mis Mbappé sur un piédestal. Jusqu’à lui proposer des sommes affolantes pour le conserver, comme ce fût le cas en 2022. Selon l’avis de Daniel Riolo, cet investissement n’était pas nécessaire en raison des envies d’ailleurs du joueur.

« C’est une aberration totale »

« Le PSG a géré Mbappé n’importe comment depuis le départ. 1 milliard d’investis autour d’un joueur, c’est une aberration totale. Depuis des années, je ne retire pas une virgule à tout ce que j’ai dit sur Mbappé, quand j’avais dit laissez le partir, qu’il ne faut pas forcer les joueurs; Je n’enlève rien à ce que j’ai dit » a confié Riolo sur RMC.