Mbappé avec Messi et Ronaldo, l'annonce surprise au PSG

Kylian Mbappé a plié bagage l'été dernier après trois années vécues aux côtés d'Achraf Hakimi au PSG. Néanmoins, les souvenirs du défenseur marocain restent intacts et l'ont aidé à le qualifier de dribbleur parfait à ses yeux au moment de le mettre aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi pour la conception de son joueur idéal.

Samedi dernier, Achraf Hakimi est officiellement devenu champion de France avec le PSG, pour la quatrième fois de suite depuis son arrivée au club en 2021 en provenance de l'Inter. Plus tôt dans la semaine, le latéral droit de 26 ans changeait d'équipementier en troquant son partenariat avec Adidas pour une collaboration avec Under Armour.

«C’est un honneur de rejoindre cette famille»

Un choix limpide pour l'international marocain qui l'expliquait en interview avec Foot Mercato. « Stephen Curry, Antonio Rüdiger, Anthony Joshua, tous ces grands sportifs sont sponsorisés par Under Armour. Ça te fait quoi d’intégrer la famille Under Armour aux côtés de ces grands noms du sport ? La première chose, ça fait extrêmement plaisir de rejoindre la marque Under Armour. C’est un honneur de rejoindre cette famille, de rejoindre les grands noms que tu as cités. Ce sont tous les meilleurs dans leur sport. Je suis content d’être parmi eux ».

Mbappé, membre du joueur idéal d'Hakimi avec Messi et Cristiano Ronaldo

Au cours de l'entrevue en question, Achraf Hakimi a été invité à construire son joueur idéal. Pour le pied gauche, le Marocain a choisi son ancien coéquipier Lionel Messi. Le pied droit : Cristiano Ronaldo, la vitesse lui-même, le physique : Sergio Ramos, dribbles : Kylian Mbappé et le Q.I football : Isco. Hakimi n'a pas oublié son pote et compère de vestiaire du PSG pendant trois sans : Kylian Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France a fait le choix de se rendre au sein du club formateur d'Achraf Hakimi : le Real Madrid.