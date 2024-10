Mbappé accusé de viol : Le Real Madrid accuse le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lundi, alors que les premières informations sur une plainte pour viol en Suède apparaissaient sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé avait publié un message pour démentir ces rumeurs, mais aussi pour accuser le PSG d'être à l'origine de cette "fake-news". Cette théorie du complot est aussi partagée par le Real Madrid, au soutien de sa star.

Le nom de Kylian Mbappé est revenu à plusieurs reprises dans les médias suédois. Et pour cause, une plainte pour viol a été déposée. Et selon la presse locale, le joueur du Real Madrid est directement visé, même si la justice prend plus de précautions et refuse de citer son nom.

Mbappé évoque une fake-news

Très vite, Mbappé est sorti du silence sur X. Le joueur s’interroge sur le timing, la veille d’une audience devant la commission des recours de la LFP dans le cadre de son conflit avec le PSG. « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard » a-t-il confié.

Le sous-entendu étrange du Real Madrid

Cette sortie a provoqué la colère du PSG. « C'est une honte. Nous garderons notre classe et notre dignité » a confié une source à RMC Sport. Pourtant, Mbappé n’est pas le seul à accuser le club parisien comme l’a laissé entendre Fred Hermel. « Une personne proche du Real m’a dit : “On sait d’où ça vient”. Donc cette théorie du complot est partagée par beaucoup de personnes » a-t-il lâché sur BFM TV.