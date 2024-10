L’OM a signé pour un coup historique sous l’ère McCourt !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a officialisé l’arrivée de Roberto De Zerbi à la tête de son équipe première. L’Italien arrive pour remplacer Jean-Louis Gasset, mais surtout pour s’installer dans la durée. Il faut dire que ces dernières années, le club phocéen a connu beaucoup d’instabilité dans ce secteur. Si l’ancien pensionnaire de Brighton fait au minimum deux saisons à Marseille, il deviendrait seulement le deuxième coach marseillais sous l’ère McCourt à réaliser cette performance.

Pour le moment, l’OM réalise un bon début de saison. Le club phocéen n’a concédé qu’une seule défaite en Ligue 1 et il pointe pour le moment à la troisième place au classement. Des bons résultats qui sont en grande partie la responsabilité d’un homme, Roberto De Zerbi. L’Italien est arrivé à Marseille cet été pour remplacer Jean-Louis Gasset, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière.

Longoria espère que De Zerbi restera longtemps à l’OM

Avant Jean-Louis Gasset, l’OM avait déjà remercié deux coachs dans la même saison, en la personne de Marcelino et de Gennaro Gattuso. Avec Roberto De Zerbi, le club phocéen espère pouvoir apporter un peu de stabilité dans un secteur qui en manque cruellement. Interrogé par L’Équipe, Pablo Longoria a estimé que l’ancien coach de Brighton avait beaucoup d’arguments pour rester plusieurs saisons à Marseille, même s’il ne lit pas dans l’avenir. « Je n'ai pas de boule de cristal. (il sourit.) Roberto De Zerbi connaissait l'ambiance de l'OM, l'ADN de ce club au moment de nos premières discussions. Dans son passé, il a déjà connu ces ambiances passionnelles. Psychologiquement, c'est important pour moi. Le deuxième point : c'est un entraîneur jeune (45 ans), qui a déjà mené des projets à moyen terme, comme à Sassuolo (2018-2021), il a la capacité de construire une équipe, une identité. Ce type d'entraîneur moderne, dans l'innovation, te permet de voir plus loin. »

Rudi Garcia est le seul coach de l’OM à être resté plusieurs saisons complètes sous l’ère McCourt

Si Roberto De Zerbi arrive à rester plusieurs saisons à l’OM, il réaliserait alors presque un petit exploit. Depuis le début de l’ère McCourt à Marseille, seulement un entraîneur est resté plusieurs saisons au sein du club phocéen, il s’agit de Rudi Garcia. L’ancien technicien Lyonnais a tenu les rênes de l’OM du 20 octobre 2016 au 30 juin 2019. Par la suite, André Villas-Boas sera lui aussi resté longtemps, mais pas le temps de faire deux saisons pleines. Jorge Sampaoli complète le podium, car son aventure marseillaise aura duré 480 jours, du 8 mars 2021 au 1 juillet 2022. Igor Tudor arrive quatrième, avec presqu’une année complète à la tête du club phocéen (361 jours). La saison dernière, trois coachs se sont succédé sur le banc de l’OM, avec Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset, qui ne se sont donc pas éternisés dans le sud de la France. Enfin, on peut également citer les intérims réalisés par Nasser Larguet en 2021 et Jacques Abardonado en 2023.