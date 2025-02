«Super», le retour de Kylian Mbappé en France validé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus qu’un joueur de football, Kylian Mbappé est également à 26 ans dirigeant d’un club de football. En effet, l’été dernier, le Français est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Forcément, alors que le club normand traverse actuellement une violente crise, Mbappé est venu rendre visite. Un voyage qui a fait plaisir à Xavier Gravelaine.

Parti du PSG l’été dernier, Kylian Mbappé a toutefois gardé un lien fort avec le football français malgré son départ pour le Real Madrid. En effet, le voilà aujourd’hui actionnaire majoritaire du SM Caen, ayant acheté 80% des parts du club normand pour 20M€. Et forcément, quand il y a une crise, le propriétaire intervient. C’est ce qui est arrivé. Alors que Caen est au plus mal, Mbappé est revenu en France jeudi pour remotiver les troupes.

« Ça prouve son attachement au projet »

Pour Le Parisien, Xavier Gravelaine a évoqué ce voyage de Kylian Mbappé à Caen. Et l’ancien Caennais a apprécié : « Mbappé est passé au club ? C’est super. C’est très bien joué de donner de la force à Michel (Der Zakarian) et à cette nouvelle phase. Ça prouve son attachement au projet. Maintenant, on fera le bilan dans trois mois ».

« C’était important d’apporter mon soutien »

Débarqué donc à Caen jeudi, Kylian Mbappé expliquait lui après cette visite au club normand : « Je voulais être au contact des joueurs, du staff, des salariés, que les gens sachent à quel point ça compte pour moi d’être ici et que le club a une place importante pour moi. C’était important d’apporter mon soutien, encore plus dans la situation actuelle. J’ai dit que j’étais avec eux, que la situation était telle qu’elle est mais qu’il fallait y croire. En face de moi, j’ai vu un groupe pas du tout résigné, qui est motivé à l’idée de se maintenir, à l’idée de changer cette situation négative sur le plan des résultats. Je pense qu’avec la qualité de cet effectif, le soutien des supporters et la solidarité de tout le monde, on peut faire quelque chose de grand. Cette semaine peut être fondatrice pour la suite de la saison ».