Foot - Rennes

EXCLU - Mercato : Rennes veut blinder l’une de ses pépites

Publié le 9 novembre 2021 à 17h31 par Alexis Bernard mis à jour le 9 novembre 2021 à 17h34

Auteur d’un excellent début de saison avec Rennes, Warmed Omari se retrouve courtisé. Et les Bretons ne veulent prendre aucun risque.

Tout s’accélère depuis un an pour Warmed Omari. Au contact du groupe professionnel, le défenseur du Stade Rennais se fait une place dans l’effectif de Bruno Genesio, qui tourne fort depuis quelques semaines (cinquième de Ligue 1). Au point d’enchaîner les matchs avec les Bretons, avec onze rencontres et huit titularisations. A 20 ans, Omari franchit d’importants étapes et son profil se retrouve de plus en plus surveillé. Selon nos sources, plusieurs clubs sont déjà en approche de son entourage. Et le Stade Rennais aurait déjà pris les dispositions pour préparer son avenir. Prolongé le 21 avril dernier pour trois saisons, Warmed Omari pourrait de nouveau se voir proposer un nouveau bail, à la hauteur de sa nouvelle dimension.