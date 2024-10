Zaïre-Emery - PSG : Un proche annonce du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Révélation de la saison dernière, Warren Zaïre-Emery est plus en difficulté cette saison que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France. Néanmoins, Zoumana Camara, qui l’a eu sous ses ordres avec les U19 du PSG, rappelle qu’il s’agit d’un très jeune joueur et ne s’inquiète absolument pas de sa légère baisse de forme.

Propulsé titulaire en puissance au PSG par Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a également connu ses débuts en équipe de France la saison dernière. Une période très riche pour le jeune milieu de terrain parisien qui semble subir le contre-coup d'une saison durant laquelle il a été mis en lumière pour la première fois de sa carrière. Pas de quoi inquiété Zoumana Camara qui l'avait eu sous ses ordres avec les U19 du PSG.

«Warren est un garçon très exigeant»

« Warren est un garçon très exigeant. Son talent, son sérieux, son travail l'ont mené là, mais c'est cette exigence qui est aussi rare. Elle peut conduire à une forme de frustration », résume l’ancien joueur du PSG dans les colonnes de L’EQUIPE avant de poursuivre.

«Warren, le temps fera les choses»

« Il est dans les temps de passage, même en avance, et là, il joue moins. À ce moment-là, c'est à lui qu'il en veut. Le maillot bleu n'est pas trop lourd pour lui. Il faut simplement voir qui il y a devant. En raison de sa maturité, de sa précocité, les regards sont plus durs, mais j'ai envie de lui dire : Warren, le temps fera les choses », ajoute Zoumana Camara.