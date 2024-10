Zaïre-Emery : La grande annonce du PSG !

Pierrick Levallet

Phénoménal avec le PSG la saison passée, Warren Zaïre-Emery a traversé une petite crise de confiance au début de l’exercice 2024-2025. Moins impressionnant et moins tranchant, le crack de 18 ans prenait beaucoup d’initiatives ces dernières semaines. Mais visiblement, l’international français a repris du poil de la bête. Warren Zaïre-Emery a notamment brillé ce dimanche soir lors de la victoire parisienne contre l’OM (0-3).

Zaïre-Emery a repris du poil de la bête !

Et comme le rapporte Le Parisien, le PSG ferait savoir en interne que le phénomène de 18 ans affiche un très bon état de forme. Et cela se voit à l’entraînement, où Warren Zaïre-Emery montre un nettement meilleur niveau. Une excellente nouvelle pour le PSG, qui mise grandement sur lui. Luis Enrique lui accorde une très grande confiance. Malgré sa mauvaise passe, Warren Zaïre-Emery est resté un titulaire important au sein de la formation parisienne.

Luis Enrique compte énormément sur lui au PSG

L’entraîneur espagnol ne compte d’ailleurs pas l’abandonner. Le technicien du PSG adore le profil jeune de Warren Zaïre-Emery, qui est le deuxième joueur le plus utilisé chez les Rouge-et-Bleu derrière Willian Pacho cette saison. Et Luis Enrique semble avoir trouvé les joueurs parfaits pour l’accompagner dans l’entrejeu. L’international français est régulièrement épaulé par Vitinha et João Neves. Le trio a l’air de fonctionner à merveille. Luis Enrique devrait donc continuer à aligner ces trois joueurs au milieu de terrain à l’avenir. Fabian Ruiz pourrait toutefois prétendre à un rôle plus important au PSG. L'entraîneur espagnol se frotte en tout cas les mains, lui qui considère avoir beaucoup de qualité dans son entrejeu cette saison. À suivre...