Une star du PSG se lâche sur Neymar

Hugo Chirossel

Transféré à Al-Hilal cet été après six saisons passées au PSG, Neymar a retrouvé la sélection brésilienne lors de cette trêve internationale. Présent en conférence de presse, Marquinhos a donné des nouvelles de son ancien coéquipier à Paris et notamment sur son entente avec le nouveau sélectionneur du Brésil, Fernando Diniz, qui devrait laisser sa place à Carlo Ancelotti en 2024.

Après six saisons, Neymar a vu son aventure au PSG s’arrêter il y a bientôt un mois. L’international brésilien s'est engagé pour deux ans avec Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Un transfert qui ne l’a pas empêché d’être sélectionné par Fernando Diniz avec la Seleção . Successeur de Tite, l’entraîneur de Fluminense devrait laisser sa place à Carlo Ancelotti en fin de saison.

« Il est heureux et désireux de faire de son mieux »

En attendant, l’arrivée de Fernando Diniz sur le banc de la sélection brésilienne semble avoir fait beaucoup de bien à Neymar, à en croire les propos de Marquinhos en conférence de presse. « Neymar est une personne et un joueur très transparent. On voit très bien à quel point il est heureux et désireux de faire de son mieux, d’aider notre sélection et à quel point il est concentré sur ce nouveau cycle », a déclaré le capitaine du PSG, dans des propos relayés par beIN SPORTS .

« Nous le voyons libre de faire ce qu’il veut sur le terrain »