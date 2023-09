Un nouveau transfert déjà annoncé pour Neymar !

Thibault Morlain

Après 6 saisons passées sous le maillot du PSG, Neymar va relever un nouveau défi. A l’instar de Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo, le Brésilien a lui aussi rejoindre l’Arabie Saoudite, s’engageant avec le club d’Al-Hilal. Arrivé blessé, Neymar n’a toujours pas joué avec son nouveau club. Mais voilà que certains l’imaginent déjà s’en aller. Explications.

Actuellement avec la sélection du Brésil, Neymar a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent. En effet, le numéro 10 de la Seleçao a livré une très grosse performance, lui qui n’avait plus joué depuis quelques semaines maintenant. Et s’il y a un club qui se frotte les mains, c’est Al-Hilal. Les Saoudiens vont enfin pouvoir admirer Neymar en action, lui qui est arrivé blessé du PSG. N’ayant toujours pas joué avec Al-Hilal, le Brésilien va pouvoir exprimer tout son talent. Mais le championnat local sera-t-il à la hauteur du talent de Neymar ?



Neymar, à peine arrivé déjà reparti ?

Aux yeux de Luis Garcia, la faiblesse du championnat d’Arabie Saoudite pourrait inciter Neymar à rapidement s’en aller. A peine arrivé, l’ancien joueur du PSG pourrait-il déjà s’en aller ? Dans des propos accordés à ESPN , Luis Garcia a expliqué : « Si je suis honnête, je ne suis pas sûr qu’il va rester sur toute la durée de son contrat. Dribbler, passer, arriver dans ce championnat va être un cauchemar car il a besoin d’un challenge. Il a besoin de quelqu’un qui lui donne du challenge si jamais c’est possible car pour lui, c’est va être comme jouer avec des enfants, jouer avec des amis car pou lui, le football est à un niveau différent ».

L’Arabie Saoudite pas à la hauteur du talent de Neymar ?