Une star du PSG dévoile un secret

Jean de Teyssière

Le PSG a pu compter sur un très bon Gianluigi Donnarumma cette saison. Le portier italien est en train de prendre de plus en plus d'envergure dans les buts parisiens, ce qui laisse présager de belles années parisiennes. Actuellement en Allemagne avec la sélection italienne pour disputer l'Euro, Donnarumma a avoué qu'il faisait appel à un coach mental au quotidien.

Arrivé en 2021 en même temps que Lionel Messi, Achraf Hakimi ou encore Sergio Ramos, le gardien de but du PSG, Gianluigi Donnarumma, a mis du temps avant de s'imposer dans les buts parisiens. Il a eu du mal à assumer la concurrence avec Keylor Navas et commettait souvent des bourdes. Désormais, ça va beaucoup mieux pour lui et il explique pourquoi.

Gianluigi Donnaruma fait appel à un coach mental

Devant ses multiples erreurs avec le PSG à ses débuts, le gardien italien a décidé de changer plusieurs choses dans son quotidien. Au quotidien, il est donc suivi par un coach mental, pour l'aider à gérer ses émotions. Un travail qui a l'air de porter ses fruits.

«Cela permet de rester équilibré, de ne pas se laisser emporter par les émotions»