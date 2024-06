PSG : Mbappé détrôné à Bondy ? Il lâche une révélation

Benjamin Labrousse

Depuis ses débuts en professionnel, Kylian Mbappé est considéré comme l’enfant prodige de Bondy. Mais le capitaine de l’équipe de France n’est pas le seul joueur issu de la désormais célèbre ville située en Seine-Saint-Denis, puisque William Saliba en est également originaire. Néanmoins, et comme l’ex-attaquant du PSG l’a récemment confirmé, la vedette à Bondy, c’est bien lui.

Nommé capitaine de l’équipe de France en mars 2023 suite au départ d’Hugo Lloris, Kylian Mbappé est attendu au tournant. Le nouveau joueur du Real Madrid va vivre sa première grande compétition internationale dans la peau du leader des Bleus. Pour Ouest-France , l’ex-star du PSG est d’ailleurs revenue sur chacun de ses coéquipiers. Au moment d’évoquer le cas de William Saliba, lui aussi originaire de Bondy en Seine-Saint-Denis, Mbappé ne peut pas s’empêcher de le charrier.

« Il était en CE1, nous en CM2, mais il demandait toujours à jouer avec nous »

« Alors lui ! Je le connais depuis qu’on est tout petits. Tout, tout, tout petits. On était dans la même école primaire, à Bondy. On jouait au foot ensemble dans la cour de récré. Il était en CE1, nous en CM2, mais il demandait toujours à jouer avec nous. On l’acceptait, car il était déjà grand ! (sourire) Puis, mon père l’a entraîné à l’AS Bondy. J’ai trois ans de plus que lui, je l’ai donc vu grandir, en suivant son parcours et ses matches de près. Le voir arriver en sélection, passer de Bondy aux Bleus, m’a fait vraiment plaisir. J’ai essayé de l’intégrer du mieux possible dans le groupe » , a révélé avec fierté Kylian Mbapppé.

« Il veut être la star de Bondy, mais qu’il n’y arrivera jamais »