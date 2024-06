PSG : «Les larmes aux yeux», Mbappé balance avec ce joueur de l’OM !

Benjamin Labrousse

D’ici quelques jours, l’équipe de France fera son entrée en lice à l’Euro 2024. Quelques jours avant ses grands débuts en tant que capitaine des Bleus sur une compétition internationale majeure, Kylian Mbappé a évoqué sa relation avec Jonathan Clauss. Le désormais ex-attaquant du PSG a même lâché une grande révélation à propos du latéral droit de l’OM.

Nommé capitaine de l’équipe de France en mars 2023, Kylian Mbappé va disputer sa première grande compétition internationale le brassard au bras. Attendu au tournant pour cet Euro 2024, l’ex-attaquant du PSG a été interrogé par Ouest-France sur ses partenaires. Forcément, Mbappé a évoqué sa relation avec Jonathan Clauss, qui évolue de son côté à l’OM.

« Il avait les larmes aux yeux »

« Lui aussi est arrivé sur le tard et possède un parcours admirable. Je sais que ce fut difficile pour lui de ne pas être retenu pour la Coupe du monde 2022, car la sélection représente tant. Il y est arrivé avec beaucoup de pression » , a révélé Kylian Mbappé. « Je me souviens de ses premiers pas, et notamment d’un match de Ligue des nations face à la Croatie (1-1, le 6 juin 2022). Jo provoque le penalty de l’égalisation, en fin de match. Je suis à côté de lui dans le bus pour rentrer à l’hôtel. Il avait les larmes aux yeux. Le gars était profondément triste. Crispé. Au début, il n’était pas relâché, comme s’il avait l’impression de ne pas être légitime, alors que ce qu’il faisait à Lens à l’époque était bien suffisant pour qu’il vienne avec nous. Dans le bus, je lui ai dit : ‘Mec, y’a rien du tout. Si t’es ici, c’est que tu n’as volé la place de personne’. »

« Je le vois beaucoup plus tranquille, et ça se ressent sur le terrain »