Une quadruple menace annoncée au PSG !

Auteur d’un triplé face à Stuttgart en Ligue des Champions mercredi, Ousmane Dembélé a récidivé ce samedi lors de la belle victoire du PSG face à Brest (2-5). En pleine forme, le numéro 10 n’a jamais semblé aussi à l’aise que lorsque positionné en tant qu’avant-centre. Pour le coach brestois Eric Roy, Paris possède quatre attaquants de grande classe en comptant le Français.

Le PSG rayonne. Sur une excellente dynamique depuis plusieurs semaines, le club de la capitale a récidivé ce samedi après-midi sur la pelouse de Brest. Une équipe que Paris va retrouver les 11 et 19 février prochain en barrages de la Ligue des Champions. Mais pour cette rencontre de championnat, la formation de Luis Enrique n’a laissé aucune chance à celle d’Eric Roy.

Le PSG a déroulé face à Brest

Avec un Ousmane Dembélé record (le Français a inscrit deux doublés consécutifs, une grande première dans l’histoire du PSG), le club parisien s’est baladé à Francis Le Blé (2-5). Avec l’addition de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, mais aussi avec les montées en puissance de Bradley Barcola et de Désiré Doué, le PSG dispose d’une armada offensive impressionnante. Ayant constaté la supériorité parisienne sur ce match, Eric Roy a été interrogé sur Ousmane Dembélé, et a confié qu’il n’était pas le seul danger des Parisiens.

« Il ne suffit pas de maîtriser Dembélé, car derrière il y a Doué, Kvara et Barcola »

« On lui reprochait d'être un peu maladroit. Dans l'axe, il n'a pas marqué les buts les plus difficiles. Même moi, je les aurais mis. On savait qu'un jour ça allait lui sourire, et il a des pourvoyeurs de grande qualité. Et il ne suffit pas de maîtriser Dembélé, car derrière il y a Doué, Kvara et Barcola », a ainsi expliqué le coach de Brest dans les colonnes de l’Equipe. Une quadruple menace existe désormais au sein de l’attaque du PSG, qui va désormais pouvoir compter sur la présence de Kvaratskhelia pour les barrages de la Ligue des Champions.