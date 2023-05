Un sacrifice ultime pour Messi ? Le verdict est connu

Baptiste Berkowicz

Courtisé notamment par le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait voir son potentiel come-back tomber à l'eau. La prolongation d'Ousmane Dembélé au Barça est en phase de finalisation, selon Marca. Un investissement qui ferme encore un peu plus la porte à l'Argentin.

La volonté première de Lionel Messi serait toujours de revenir au FC Barcelone. Néanmoins, les choses se compliquent de plus en plus. En quête de fonds pour accueillir le joueur aux sept Ballons d'or, le club catalan prévoit d'investir sur le long terme avec le Français Ousmane Dembélé.

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐮𝐧𝐢𝐨́𝐧🔵🔴 El Barça quiere la renovación del futbolista. Están muy contentos con su rendimiento y su implicación con el club👉 Dembélé se siente muy a gusto en Barcelona y quiere quedarse. Además, goza de la confianza de Xavi, pic.twitter.com/VSJtISEa6I — MARCA (@marca) May 11, 2023

Confiance accordée à Dembélé au Barça

Après des premières années marquées par les blessures, Ousmane Dembélé vit des moments beaucoup plus positifs ces derniers temps en Catalogne. L'international français, que considère Xavi comme le meilleur joueur en un contre un au monde, devrait prolonger au FC Barcelone dans les prochaines semaines selon Marca . Le rendement et l'implication au sein du club catalan ont convaincu les dirigeants barcelonais de vouloir poursuivre l'aventure avec le joueur de 25 ans. Ce dernier se sent bien chez les Blaugrana et souhaite aussi continuer avec le Barça . La confiance que lui accorde son entraîneur Xavi facilite son épanouissement. Un contrat jusqu'en 2028 est sur la table selon le média espagnol.

L'arrivée de Messi dans l'impasse ?