Un pote de Messi le lâche dans sa guerre contre le PSG

Après deux ans passés au PSG, Lionel Messi a donc rejoint les Etats-Unis, s'engageant avec l'Inter Miami. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Argentin a retrouvé le sourire et une certaine joie de vivre qu'il avait perdue à Paris. De nouveau heureux, Messi ne manque pas de régler ses comptes avec le PSG. Dernièrement, il a lâché un nouveau tacle. Mais avait-il pour autant raison de se plaindre ? Pour certains, la réponse est non.

Lionel Messi n'a pas forcément apprécié son passage au PSG et il ne se prive pas pour le dire. D'ailleurs, récemment, l'ancien numéro 30 parisien en avait rajouté une couche, se plaignant notamment de n'avoir reçu aucun hommage du PSG suite à sa victoire en Coupe du monde : « C’est arrivé comme ça. La vérité est que ça ne s’est pas passé comme je l’espérais. Mais je dis toujours que les choses arrivent pour une raison et même si je n’ai pas bien réussi, j’y suis devenu champion du monde. Tout arrive pour une raison. Ça devait être comme ça. J’étais le seul joueur à ne pas avoir de reconnaissance de mon club comparé à mes autres coéquipiers argentins ».

« C'est normal »

Compatriote argentin de Lionel Messi, Javier Pastore s'est lui rangé du côté du PSG dans cette histoire. En effet, dans des propos accordés à RMC , El Flaco a avoué à propos de ce dossier Messi : « Je n’en ai pas parlé avec lui, mais c’est normal, c’était quelque chose de difficile de fêter un champion du monde dans un pays qui a perdu la finale. Ça comptait beaucoup pour le club de ne pas faire quelque chose d’important pour ne pas accentuer un mauvais moment pour la France et pour les joueurs de Paris qui jouaient pour la France. Après, chaque joueur peut penser ce qu’il veut. Sincèrement, je ne sais pas tout ce qu’il s’est passé au PSG ces deux dernières années, parce que je n’étais pas là. Je n’étais pas le coéquipier de Messi. Je ne sais pas. C’est quelque chose entre le club et le joueur ».

