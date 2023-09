PSG : Un crack fait halluciner Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Encore auteur d’un excellent match contre l’OM (4-0), Warren Zaïre-Emery confirme son impressionnant début de saison et enchaîne les titularisations. En conférence de presse, Luis Enrique n’a d’ailleurs pas tari d’éloges pour son jeune milieu de terrain âgé de seulement 17 ans et qui devenu indispensable au PSG, tout en s'imposant en équipe de France Espoirs.

Arrivé sur le banc du PSG cet été, Luis Enrique a fait des choix forts depuis sa signature, à commencer par celui de faire de Warren Zaïre-Emery un titulaire indiscutable dans l'entrejeu. Encore excellent dimanche soir contre l'OM, le jeune milieu de terrain de 17 ans a été encensé par son entraîneur.

PSG : En guerre avec Mbappé ? Messi fait une annonce https://t.co/iLzk3GIdVv pic.twitter.com/nmcFhjdeDS — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Luis Enrique impressionné par Zaïre-Emery

« Warren est un joueur qui paraît avoir 37 ans et non 17 comme c’est pourtant le cas. 37 ans. C’est là aussi une chance de pouvoir disposer d’un joueur de sa qualité. Vous lui enseignez quelque chose et il l’applique. C’est clair qu’il a un don », s’enflamme le coach parisien avant d’en rajouter une couche.

«Nous profitons de le voir en action à chaque entraînement et match»